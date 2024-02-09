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Хет-трик Нечаса помог «Каролине» обыграть «Колорадо»

Хет-трик Нечаса помог «Каролине» обыграть «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» играла на своей площадке с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Мартин Нечас (хет-трик), Майкл Бантинг и Сет Джарвис. У «Колорадо» голами отметились Зак Паризе и Самуэль Жирар.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 63 очка в 50 матчах. «Колорадо» занимает третье место на Западе. В активе команды 68 очков в 52 матчах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», а «Колорадо» встретится с «Флоридой».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Нечас (Шей, Стаал) – 01:52     2:0 Нечас (Бёрнс, Терявяйнен) – 06:25     3:0 Нечас (Терявяйнен, Славин) – 16:51     3:1 Паризе – 19:33     3:2 Жирар (Кольяно) – 19:40     4:2 Бантинг (Терявяйнен, Бёрнс) – 32:06 (pp)     5:2 Джарвис – 60:00    
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