Хет-трик Нечаса помог «Каролине» обыграть «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» играла на своей площадке с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Мартин Нечас (хет-трик), Майкл Бантинг и Сет Джарвис. У «Колорадо» голами отметились Зак Паризе и Самуэль Жирар.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 63 очка в 50 матчах. «Колорадо» занимает третье место на Западе. В активе команды 68 очков в 52 матчах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», а «Колорадо» встретится с «Флоридой».