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Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс»

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс»
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В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились Ноа Добсон, Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Райан Пулок, Бо Хорват и Кейси Сизикас.

У гостей отличились Никита Кучеров и Брэндон Хагель.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 15 сейвами. Его коллега по амплуа из «Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч на скамейке.

«Айлендерс» набрали 56 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» осталась с 59 очками и идёт седьмой на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Добсон – 04:07     1:1 Кучеров (Рэддиш) – 06:42     2:1 Барзал (Хорват) – 14:07     3:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 18:35     3:2 Хагель (Чирелли, Хедман) – 21:14 (pp)     4:2 Пулок (Энгвалль) – 27:10 (pp)     5:2 Хорват (Барзал, Пелеч) – 28:18     6:2 Сизикас – 35:22    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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