Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс»

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

В составе победителей шайбами отметились Ноа Добсон, Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Райан Пулок, Бо Хорват и Кейси Сизикас.

У гостей отличились Никита Кучеров и Брэндон Хагель.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 15 сейвами. Его коллега по амплуа из «Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч на скамейке.

«Айлендерс» набрали 56 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» осталась с 59 очками и идёт седьмой на Востоке.

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