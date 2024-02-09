Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть в гостях «Аризону»

В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Вегас Голден Найтс» (2:3).

Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо, Николас Хаг и Чандлер Стивенсон.

У «койотов» отличились Джейсон Цукер и Клейтон Келлер.

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече результативной передачей.

«Вегас» набрал 68 очков и делит с «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Аризона» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 49 очками и делит с «Миннесотой Уайлд» 12 строчку на Западе.