Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть в гостях «Аризону»
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В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Вегас Голден Найтс» (2:3).
Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо, Николас Хаг и Чандлер Стивенсон.
У «койотов» отличились Джейсон Цукер и Клейтон Келлер.
Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече результативной передачей.
«Вегас» набрал 68 очков и делит с «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Аризона» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 49 очками и делит с «Миннесотой Уайлд» 12 строчку на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 00:19 0:2 Хаг (Бриссон, Карлссон) – 01:17 1:2 Цукер (Вялимяки, Маччелли) – 04:07 1:3 Стивенсон (Стоун, Коттер) – 06:17 2:3 Келлер (Шмальц) – 43:40
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