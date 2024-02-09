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Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть в гостях «Аризону»

Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть в гостях «Аризону»
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В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Вегас Голден Найтс» (2:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо, Николас Хаг и Чандлер Стивенсон.

У «койотов» отличились Джейсон Цукер и Клейтон Келлер.

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече результативной передачей.

«Вегас» набрал 68 очков и делит с «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Аризона» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 49 очками и делит с «Миннесотой Уайлд» 12 строчку на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 00:19     0:2 Хаг (Бриссон, Карлссон) – 01:17     1:2 Цукер (Вялимяки, Маччелли) – 04:07     1:3 Стивенсон (Стоун, Коттер) – 06:17     2:3 Келлер (Шмальц) – 43:40    
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