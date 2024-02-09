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Бобровский отразил буллит в первом периоде матча с «Вашингтоном»

Бобровский отразил буллит в первом периоде матча с «Вашингтоном»
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отметился в этой встрече 21 сейвом, в том числе отражённым буллитом в первом периоде от нападающего «кэпс» Бека Маленстина.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спасения в исполнении россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Бобровского 37 матчей, в которых он отражал 91,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,49.

«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место на Востоке.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29     1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03     2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp)     3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28     4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06    
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