Бобровский отразил буллит в первом периоде матча с «Вашингтоном»

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отметился в этой встрече 21 сейвом, в том числе отражённым буллитом в первом периоде от нападающего «кэпс» Бека Маленстина.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спасения в исполнении россиянина:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Бобровского 37 матчей, в которых он отражал 91,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,49.
«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место на Востоке.
«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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