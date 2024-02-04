«Для меня это особенное мероприятие». Бобровский — о своём участии в Матче звёзд НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил своё участие в Матче звёзд НХЛ. Россиянин выступал за команду Макдэвида, которая дошла до финала, где уступила команде Мэттьюса со счётом 4:7. По ходу одного из матчей Бобровский отметился эффектным спасением после броска нападающего «Торонто» Митчелла Марнера.

«Я здесь не для того, чтобы затмить всех или стоять на голове, а просто чтобы насладиться обстановкой, побыть рядом с лучшими игроками в хоккее. Для меня это особенное мероприятие, просто рад быть здесь», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Напомним, победителем Матча звёзд стала команда команда Мэттьюса, которая в финальном матче встречалась с командой Макдэвида и одержала победу со счётом 7:4.