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«Мы должны быть более стойкими». Карбери — о 2-х упущенных лидерствах в матче с «Флоридой»

«Мы должны быть более стойкими». Карбери — о 2-х упущенных лидерствах в матче с «Флоридой»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал итог сегодняшнего матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Флоридой Пантерз», в котором «кэпс» дважды вели в счёте, однако уступили 2:4.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Мы должны найти способ отходить назад и сохранять преимущество. Мы должны научиться быть более стойкими на протяжении 60 минут», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, одну из шайб «столичных» в этом матче забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» 10 февраля сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29     1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03     2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp)     3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28     4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06    
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