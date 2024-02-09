«Мы должны быть более стойкими». Карбери — о 2-х упущенных лидерствах в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал итог сегодняшнего матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Флоридой Пантерз», в котором «кэпс» дважды вели в счёте, однако уступили 2:4.

«Мы должны найти способ отходить назад и сохранять преимущество. Мы должны научиться быть более стойкими на протяжении 60 минут», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, одну из шайб «столичных» в этом матче забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» 10 февраля сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».