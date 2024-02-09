Овечкин выдал трёхматчевую голевую серию впервые с марта 2023 года

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, россиянин отличился в третьем матче подряд. Это его первая трёхматчевая голевая серия после того, как с 19 по 25 марта 2023 года он забил в четырёх играх кряду. При этом Овечкин выдавал как минимум одну голевую серию из трёх матчей в каждом из своих 19 сезонов в НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего российского суперфорварда 33 (11+22) очка в 46 матчах.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «кэпс» 10 февраля будут гостить у «Бостон Брюинз».