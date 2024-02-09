Козлов: знаем важность матча с «Ак Барсом», поэтому серьёзно готовимся

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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от предстоящего «зелёного дерби» с «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Зелёное дерби… Какие могут быть ожидания? Знаем важность матча, знаем, насколько это важно для наших болельщиков, поэтому серьёзно готовимся.

Почему Василевский принимал участие в тренировке в форме оранжевого цвета? Он близок (к возвращению. – Прим. «Чемпионата»). У него хорошо идёт восстановление, а другого цвета майка, чтобы ребята были с ним поаккуратнее», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Напомним, что встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится завтра, 10 февраля. Старт встречи на «Уфа-Арене» запланирован на 14:30 мск. Отметим, что подопечные Козлова занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 60 матчах. Казанцы (74) – на четвёртой строчке.