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Козлов: знаем важность матча с «Ак Барсом», поэтому серьёзно готовимся

Козлов: знаем важность матча с «Ак Барсом», поэтому серьёзно готовимся
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от предстоящего «зелёного дерби» с «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Зелёное дерби… Какие могут быть ожидания? Знаем важность матча, знаем, насколько это важно для наших болельщиков, поэтому серьёзно готовимся.

Почему Василевский принимал участие в тренировке в форме оранжевого цвета? Он близок (к возвращению. – Прим. «Чемпионата»). У него хорошо идёт восстановление, а другого цвета майка, чтобы ребята были с ним поаккуратнее», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Напомним, что встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится завтра, 10 февраля. Старт встречи на «Уфа-Арене» запланирован на 14:30 мск. Отметим, что подопечные Козлова занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 60 матчах. Казанцы (74) – на четвёртой строчке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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