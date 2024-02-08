Билялетдинов высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победный матч с «Трактором» (2:1).

«В целом команда играла неплохо, ребята прекрасно понимали важность матча, виден был хороший настрой, была большая отдача, мне игра понравилась. Совсем недавно играли с „Трактором“, насколько изменилась подготовка? Мы всегда смотрим, как играет соперник. Они смотрят, как мы играем. Знаем их сильные стороны, говорили, как надо играть против них. Ребята молодцы, справились», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» одержал вторую победу в трёх матчах февраля. В следующей встрече подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в Уфе 10 февраля и начнётся в 14:00 мск.