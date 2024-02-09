Назаров отреагировал на громкое интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал выход резонансного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«С большим удовольствием, как и миллионы россиян, посмотрел интервью с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. На мой взгляд, наш президент подробно и содержательно ответил на все вопросы, и даже больше.

Считаю, что, помимо политической составляющей, интервью скажется на спортивной повестке. Спорт и политика связаны друг с другом, такова нынешняя мировая обстановка. Всем спортивным чиновникам и нашим недругам из ИИХФ во главе с президентом организации Люком Тардифом стоит задуматься. Будем надеяться, что они сделают правильные выводы.

Мы уже видим, как интервью разлетается по всему миру, у него десятки миллионов просмотров. Россия и её президент интересны всему миру, в чём все в очередной раз убедились. Изолировать нашу страну и сделать её слабее при помощи санкций ни у кого не вышло, все эти попытки провалились. Кстати, по-прежнему приглашаю Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина, всё в силе», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.