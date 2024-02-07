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Тренер Андрей Назаров пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить финал Кубка Гагарина

Назаров призвал Такера Карлсона посетить финал Кубка Гагарина и сравнить с Кубком Стэнли
Такер Карлсон
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Известный тренер Андрей Назаров пригласил известного американского журналиста Такера Карлсона посетить финал Кубка Гагарина и сравнить его с Кубком Стэнли.

«Мы, хоккеисты, которые играют или играли за океаном, не понаслышке знаем, что такое Северная Америка. Хочется поблагодарить известного американского журналиста Такера Карлсона за его честную гражданскую позицию и за то, что он, будучи американцем, прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы своими глазами увидеть нашу замечательную страну и взять интервью у нашего президента Владимира Владимировича Путина. С нетерпением ждём, когда это интервью опубликуют. В КХЛ скоро стартует плей-офф, приглашаю Такера Карлсона на финальную серию Кубка Гагарина, пусть потом сравнит с финальной серией Кубка Стэнли», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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