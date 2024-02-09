Никишин установил голевой рекорд СКА, превзойдя достижения Калинина и Даллмана

22-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Александр Никишин благодаря голу на последней минуте выездной встречи с казахстанским «Барысом» (1:2 Б) вписал своё имя в историю клуба. Об этом сообщает пресс-служба СКА на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Александр Никишин установил новый рекорд для защитников СКА по заброшенным шайбам в регулярных чемпионах. Вчера он в 16-й раз поразил ворота соперника в этом сезоне. Ранее лучшие показатели были на счету Дмитрия Калинина (сезон-2011/2012) и Кевина Даллмана (сезон-2012/2013) они забросили по 15 шайб.

В нынешнем сезоне Никишин принял участие в 61 матче в составе СКА, отметившись 52 (16+36) результативными действиями при показателе полезности «+28». Всего в 245 встречах в КХЛ он набрал 135 (40+95) очков. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.