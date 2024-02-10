Брок Фэйбер одновременно установил два рекорда «Миннесоты» среди защитников-новичков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

В составе «Уайлд» результативной передачей отметился отметился американский защитник Брок Фэйбер. Сыгравший в прошлом сезоне всего два матча в НХЛ и считающийся новичков лиги 21-летний хоккеист набрал 31 (4+27)-е очко в текущей регулярке и одновременно установил два рекорда «Миннесоты» среди защитников-новичков.

Фэйбер превзошёл установленный в прошлом сезоне ассистентский рекорд Калена Эддисона (26), став первым защитником-новичком в истории «Миннесоты» с 27 передачами в дебютной регулярке в НХЛ. Также Фэйбер побил бомбардирский рекорд чеха Филипа Кубы, который в сезоне-2000/2001 набрал 30 (9+21) очков.