Ларионов — о Кручинине: не видим хоккея, страсти, желания, которое хотим от него прежнего

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему ведущий нападающий Алексей Кручинин перестал проходить в состав нижегородского клуба.

«По Кручинину я в прошлый раз сказал, что он отсутствует только по игровым показателям. Пока мы не видим того хоккея, той страсти, того желания, которое хотим видеть от того прежнего Кручинина. Которого мы знаем, в которого мы верим. Но пока он не пришёл в то состояние, где он может быть полезен в команде.

Процесс становления команды или процесс выбора состава зависит от того, как ты тренируешься, как ты работаешь, как ты помогаешь команде. Если вы посмотрите данные за последние 10 матчей – они наверняка у вас есть – вы увидите, что там больше минусов, чем плюсов.

Мы хотим, чтобы эти ребята давали результат. Мы верим, мы ждали, мы очень долго будем ждать и надеемся, что какие-то вещи он в себе поменяет. Даст нам возможность иметь того игрока, в котором горит огонь, в котором горит помощь.

Это не только голы и передачи – это та страсть, то чувство лидерства, которые присущи одному из игроков команды. В этом возрасте ты больше помогаешь, больше даешь, чем берёшь. Поэтому мы хотим, мы с ним говорим, и если в ближайших днях, тренировках, играх дадим ему шанс опять выйти и быть тем игроком, тем человеком, который не подведет, будем только рады видеть его в составе», — приводит слова Ларионова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний Кручинин принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 13 шайб и сделав 8 результативных передач. В 2024 Кручинин 14 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко.