«Мы русские, поддерживаем друг друга!» Защитник «Нефтехимика» — о погоне Овечкина

Защитник «Нефтехимика» Артём Сериков высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, что сезончик-другой и он догонит в любом случае! Верим в него, мы русские, поддерживаем друг друга!

За «Каролиной» слежу? Конечно, там играет Петя Кочетков, мы с ним иногда общаемся, поглядываю за его успехами. Мы с ним пересекались в молодёжке «Капитана», там начали общаться», — сказал Сериков в интервью Metaratings.ru.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского суперфорварда 33 (11+22) очка в 46 матчах. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён до 61 гола. На счету великого канадца 894 шайбы за карьеру в лиге.