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«Спартак» уверенно победил на выезде «Барыс», нанеся хозяевам 10-е поражение кряду

«Спартак» уверенно победил на выезде «Барыс», нанеся хозяевам 10-е поражение кряду
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них третьей кряду. Хозяева же потерпели 10-е поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Пашин (Орлов, Филин) – 08:39 (5x5)     0:2 Цыплаков (Голдобин, Морозов) – 14:32 (5x4)     0:3 Галимов (Чайковски, Цыплаков) – 22:29 (5x5)     1:3 Савицкий (Апальков, Старченко) – 25:23 (5x5)     1:4 Голдобин (Морозов, Порядин) – 45:15 (5x5)    

В составе «Спартака» отличились Александр Пашин, Максим Цыплаков, Ансель Галимов и Николай Голдобин. Автором единственной заброшенной шайбы «Барыса» стал Кирилл Савицкий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак», набрав 82 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» (46) – последний, 12-й, на Востоке.

В следующем матче «Барыс» начнёт выезд на Дальний Восток игрой с «Адмиралом» (13 февраля), «Спартак» встретится в Ярославле с «Локомотивом» 12 февраля.

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