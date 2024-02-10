«Спартак» уверенно победил на выезде «Барыс», нанеся хозяевам 10-е поражение кряду

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них третьей кряду. Хозяева же потерпели 10-е поражение подряд.
В составе «Спартака» отличились Александр Пашин, Максим Цыплаков, Ансель Галимов и Николай Голдобин. Автором единственной заброшенной шайбы «Барыса» стал Кирилл Савицкий.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Спартак», набрав 82 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» (46) – последний, 12-й, на Востоке.
В следующем матче «Барыс» начнёт выезд на Дальний Восток игрой с «Адмиралом» (13 февраля), «Спартак» встретится в Ярославле с «Локомотивом» 12 февраля.
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