Лукоянов: в этом сезоне у «Салавата» хорошая команда. Они победили заслуженно

35-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги прошедшей выездной игры регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Обидно, что проиграли в принципиальном матче. В этом сезоне у соперника хорошая команда, считаю, сегодня они победили заслуженно. Если бы мы провели всю игру так, как в первом периоде, контролировали матч, то спокойно довели его. Были бы моменты – забили. Но в этом году нам немного мешают индивидуальные ошибки. Если поначалу все действовали правильно, то потом идут ошибки, от которых страдают все. Не получается на протяжении всех 60 минут играть строго. Да, шероховатости бывают всегда, но таких грубых ошибок мы давно не допускали.

До конца регулярки осталось немного игр, нужно оттачивать, смотреть, переламывать. Постараемся всё исправить, в плей-офф такие ошибки могут быть роковыми», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Лукоянов принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 16 (9+7) результативными действиями при показателе полезности «+15».