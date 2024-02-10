«За 13 лет надоело с ними играть». Лукоянов – о возможной встрече с «Салаватом» в плей-офф

35-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов выразил мнение о возможном попадании на «Салават Юлаев» в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«За 13 лет надоело с ними играть, поэтому я не хочу. Не надо нам в первом раунде на «Салават». Им тоже не нужно в первом раунде на нас. Там будет «мочилово».

Шесть матчей с «Салаватом» в сезоне, многовато? Наверное, это зависит от того, что составы меняются. Я знаю, что этот матч означает, а некоторые вообще не понимают, что это за матч. Если раньше у них был Умарк, было и такое, что Данис с ним дрался, эмоции, болельщики», — приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в нынешнем сезоне Лукоянов принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 16 (9+7) результативными действиями при показателе полезности «+15».