«Команда сделала меня звездой». Бобровский оценил свой шат-аут в матче с «Колорадо»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч во встрече с «Колорадо». Россиянин отразил все 35 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.

«Стараюсь оставаться в моменте и делать по одному сейву за раз. Никогда не знаешь наверняка, что произойдёт, потому что в команде соперника собраны отличные игроки. Но я действительно счастлив. Ребята отлично поработали передо мной. Они не дали сопернику много шансов. Было очень приятно играть, это отличная победа для нас.

Болельщики скандировали моё имя? Это определённо прекрасное чувство. Я ценю эту поддержку, ценю аплодисменты. Для меня это здорово, но это команда сделала меня звездой», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.