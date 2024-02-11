«Команда сделала меня звездой». Бобровский оценил свой шат-аут в матче с «Колорадо»
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч во встрече с «Колорадо». Россиянин отразил все 35 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.
«Стараюсь оставаться в моменте и делать по одному сейву за раз. Никогда не знаешь наверняка, что произойдёт, потому что в команде соперника собраны отличные игроки. Но я действительно счастлив. Ребята отлично поработали передо мной. Они не дали сопернику много шансов. Было очень приятно играть, это отличная победа для нас.
Болельщики скандировали моё имя? Это определённо прекрасное чувство. Я ценю эту поддержку, ценю аплодисменты. Для меня это здорово, но это команда сделала меня звездой», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Барков, Ткачук) – 10:19 (pp) 2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Луостаринен (Куликов, Родригес) – 37:52 4:0 Барков – 49:20
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