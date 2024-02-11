Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобовский вышел на чистое третье место в истории НХЛ по шат-аутам среди россиян

Бобовский вышел на чистое третье место в истории НХЛ по шат-аутам среди россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:0.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский оформил в этом матче шат-аут, который стал для него 41-м за карьеру в НХЛ. Этот результат помог ему выйти на чистое третье место по этому показателю в истории лиги среди россиян, обойдя Семёна Варламова, выступающего за «Нью-Йорк Айлендерс».

Всего в нынешнем сезоне на счету Бобровского 38 матчей, в которых он отражал 91,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43.

«Флорида» одержала шестую победу за последние семь матчей и занимает второе место на Востоке с 70 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Барков, Ткачук) – 10:19 (pp)     2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Луостаринен (Куликов, Родригес) – 37:52     4:0 Барков – 49:20    
Материалы по теме
Фото
«Флорида» показала альтернативную форму, рассчитанную на испаноговорящую аудиторию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android