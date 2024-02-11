Бобовский вышел на чистое третье место в истории НХЛ по шат-аутам среди россиян

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:0.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский оформил в этом матче шат-аут, который стал для него 41-м за карьеру в НХЛ. Этот результат помог ему выйти на чистое третье место по этому показателю в истории лиги среди россиян, обойдя Семёна Варламова, выступающего за «Нью-Йорк Айлендерс».

Всего в нынешнем сезоне на счету Бобровского 38 матчей, в которых он отражал 91,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43.

«Флорида» одержала шестую победу за последние семь матчей и занимает второе место на Востоке с 70 очками.