Проскуряков пропустил курьёзнейшую шайбу из чужой зоны в матче с «Сибирью»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет ЧЕмпионата Континентальной хоккейной лиги. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу новосибирцев.

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков пропустил курьёзнейшую шайбу уже на третьей минуте матча. Нападающий «Сибири» Михаил Назаров от своей синей линии бросил шайбу в сторону ворот «Авангарда», где в середине площадки она отрикошетила от клюшки одного из игроков омской команды. Шайба взмыла в воздух, опустилась перед Проскуряковым, неожиданно отрикошетила ото льда и влетела в пустой угол ворот. Голкипер не смог среагировать на внезапный рикошет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.