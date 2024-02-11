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Проскуряков пропустил курьёзнейшую шайбу из чужой зоны в матче с «Сибирью»

Проскуряков пропустил курьёзнейшую шайбу из чужой зоны в матче с «Сибирью»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет ЧЕмпионата Континентальной хоккейной лиги. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу новосибирцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
1-й период
1 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5)     1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4)    

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков пропустил курьёзнейшую шайбу уже на третьей минуте матча. Нападающий «Сибири» Михаил Назаров от своей синей линии бросил шайбу в сторону ворот «Авангарда», где в середине площадки она отрикошетила от клюшки одного из игроков омской команды. Шайба взмыла в воздух, опустилась перед Проскуряковым, неожиданно отрикошетила ото льда и влетела в пустой угол ворот. Голкипер не смог среагировать на внезапный рикошет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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