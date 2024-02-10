«Сибирь» возрождается и ждёт чуда от КХЛ. Как разрешится главная интрига конца регулярки?

Если вы, проснувшись, хотели увидеть разрешившуюся борьбу на Востоке КХЛ, то мы вынуждены вас огорчить. Один из важнейших матчей февраля – первый между «Сибирью» и «Нефтехимиком» – ушёл в овертайм, где новосибирцы забросили за две секунды до конца. А ведь по началу матча нельзя было сказать, что сибиряки претендовали на победу. Таблица стала ещё плотнее, хотя куда уж больше.

Противостояние «Сибири», «Амура» и «Нефтехимика» на самом деле только набирает обороты. И точно становится самой интересной частью завершающейся регулярки КХЛ. Календари у команд совершенно разные по сложности. Когда «Сибирь» только наказали снятием очков, разрыв между командами составлял всего одну победу (по очкам было равенство) — на первый взгляд, сущая ерунда. За три недели ерунда преобразилась в два/три/четыре очка — ситуация продолжает меняться от матча к матчу.

В противостоянии Новосибирска и Нижнекамска хватает пасхалок. И импульс от технических поражений «Сибири», который как ударом тока зарядил нижнекамцев, и игроки, сменившие сибирскую прописку на татарстанскую прямо по ходу сезона. Их сразу двое: от обмена Никиты Сетдикова до сих пор икается новосибирцам – после перехода в «Нефтехимик» он установил личный рекорд по очкам за сезон (у него уже 32 в 56 матчах). Хорошо смотрится и Илья Пастухов, которому в штабе Немировски даже шанса не дали, отправив в ВХЛ. В первом из двух матчей жизни Илья сыграл неплохо — заблокировал несколько бросков в сложной атаке новосибирцев. Правда, в первом голе новосибирцев бросил на Долганова своих и чужих, помешав вратарю отразить бросок, но доверие Леонтьева от этого не потерял.

Важный компонент игры «Нефтехимика» — большинство. Оно в топ-5 лиги, уступают нижнекамцы только лидерам. В команде две вполне полноценные бригады. Кстати, в первой играет тот самый Никита Сетдиков. Стал открытием регулярки и Филипп Долганов. Вратаря подтянули из ВХЛ в момент травмы всех более-менее проверенных сменщиков. Что ж, тренерский штаб Леонтьева не ошибся: Долганов не только вытащил доверенные ему осенью матчи, но и вытеснил из рамки своих гораздо более опытных конкурентов, а на следующий день после снятия очков с «Сибири» Долганов оформил рекордные 49 сейвов в гостевой встрече с московским «Динамо».

Филипп Долганов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В начале сентября «Нефтехимик» был настоящим аутсайдером. Ныне это совсем другая команда в том числе из-за различных приобретений: Сетдиков, Буруянов, Ди, Корбит, Соколов, Скориков, Пастухов, Точилкин, Ураков. Мало кто так перекраивает состав по ходу сезона, и тем более мало кто способен собрать в единое целое команду, не сидящую в обороне от игры к игре. Олег Леонтьев смог и настолько впечатлил руководство, что ещё в декабре получил такой редкий для тренеров в нашей лиге трёхлетний контракт.

Календарь «Нефтехимика» — средней сложности. Из предстоящих встреч совсем лёгкой можно назвать разве что завершающую регулярку игру с «Сочи». Помимо этого, нижнекамцев ждут игры с «Торпедо», «Ак Барсом», второй матч с «Сибирью», «Северсталь», Минск и «Локомотив». Нечего и говорить, какой матч из перечисленных будет самым сложным. Если «Сибирь» умудрится и второй раз за месяц обыграть «Нефтехимик», то повысит свои маленькие шансы на плей-офф. Правда, больше верится в сценарий, что очки разделятся пополам, а истинное право на участие в плей-офф будет зависеть от побед над топовыми командами. В победу над «Локомотивом» и «Ак Барсом» верится мало, но с «Торпедо» или «Северсталью» нижнекамцы способны набрать очки. Как обязаны обыгрывать и Минск, если действительно хотят во второй этап. Правда, не стоит исключать и вероятность спада – слишком много эмоций уже было потрачено за январь и февраль.

Новосибирцам будет очень обидно, если «Сибири» вернут очки и все старания «Нефтехимика» пойдут коту под хвост. Да, технические поражения перед важнейшей частью чемпионата – далеко не спортивный принцип, но вернуть очки обратно – издевательство уже над «Амуром» и «Нефтехимиком». Особенно над последними, они своим шансом пользуются качественнее хабаровчан. Хватит КХЛ чудить в этом сезоне.

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Предпоследняя выездная серия у «Амура» получилась идеальной: семь очков из восьми возможных и временное нахождение в зоне плей-офф. Могли выйти и на стопроцентный результат, но глупо упустили матч в Новосибирске. Девять матчей хабаровчане не видели побед, и сейчас фортуна возвращает им должок. Радуют и эксперименты Мартемьянова: после снятия вратаря в овертайме с «Барысом» тренер повторил тот же финт в матче с «Ладой». С тольяттинцами уловка не сработала, но доказала всем, что «Амур» не всегда будет довольствоваться одним очком. Пришло время играть по-крупному.

Ян Дрозг, Ефим Гуркин, Кирилл Капустин, Дмитрий Шевченко Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Хабаровчанам предстоят встречи со следующими соперниками: трижды с «Трактором», дважды с «Барысом», по одному матчу с «Металлургом» и «Ак Барсом». Возможные победы над «Барысом» кажутся простыми и ожидаемыми, но команды приелись друг другу, совсем недавно они провели два матча в Астане. Поэтому сдаётся, что за одну игру казахстанцы точно зацепятся. Результат матчей с Астаной будет ключевым — другие соперники слишком сложные. Но и «Амур» может зацепиться за встречу с «Трактором», которого уже обыгрывал в сезоне и успеет изучить за столько матчей. Хабаровску вообще повезло в этом плане: команды одни и те же, с «Металлургом» тоже недавно играли. Только «Ак Барс» неизведан. Достаточно лёгкий календарь.

«Сибирь» со времён технических поражений успела умереть и переродиться. После полностью провального и бесхребетного отрезка мы увидели победу над «Амуром» и «Ак Барсом», неплохую игру в Ярославле, а теперь — два очка в Нижнекамске. Хоккейный феникс, не иначе. Команда вновь напустила на себя грозный вид, по большей части стараниями Антона Красоткина, вернувшегося после травмы. Но новосибирцы уже очень много упустили, и, чтобы попасть в плей-офф, им надо прыгнуть выше головы и ещё немного. А календарь в концовке – максимальной сложности. «Сибири» предстоят матчи с «Авангардом», «Нефтехимиком», «Ладой», ЦСКА, «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». В четырёх матчах можно постараться взять победу, но Омск и Уфа точно не покорятся. С ними надо стараться брать очки хотя бы в дополнительное время, тогда появится небольшой шанс обогнать конкурентов, но это при стечении других обстоятельств. Если же команда ограничится четырьмя, а то и тремя победами, то так и останется на 10-м месте. Не играет на руку «Сибири» и то, что команда провела больше всех матчей из тройки претендентов на плей-офф.

Тейлор Бек, Сергей Кривокрасов, Тревор Мёрфи Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

Большинство «Сибири» при Кривокрасове стало одним из лучших в лиге. Сейчас новосибирцы в топ-5 лиги, а если брать отрезок с конца декабря – после ухода Немировски – то реализация лишнего и вовсе уже 35%. Объясняется это и возвращением Мёрфи, и резким прогрессом Андреоффа. Ох, что бы было с «Сибирью», не травмируйся в начале сезона Мёрфи и заиграй сразу Андреофф. Кстати, ещё об Энди: с декабря он набрал ход а-ля Рид Буше. Если переход уходом Немировски у Энди было около 10 очков, то теперь он добрался до 36 и делит пятое место с Уилом в списке снайперов лиги, а ведь осенью его считали главной обузой «Сибири». Не хочется говорить, что разогнавшаяся команда уже сейчас потеряла шансы на плей-офф, но такая фраза на языке вертится.

По нашим подсчётам, к концу сезона команды распределятся так:

8 «Нефтехимик» 69 9 «Амур» 68 10 «Сибирь» 66

С учётом всего вышенаписанного, складывается ощущение, что в плей-офф выйдет всё-таки «Нефтехимик», который видится более собранной командой, чем конкуренты. Выйдет абсолютно заслуженно, всего на один балл опередив «Амур». Новосибирцам подняться выше девятого места будет почти нереально, особенно учитывая повреждение Белоусова. Соперники им выпали самые тяжёлые. Единственная возможность попасть в восьмёрку – возвращение отобранных КХЛ очков. В таком случае уже «Сибирь» опередит «Нефтехимик» на один-единственный балл, но тут уже возникнет дилемма о правильности решения. У «Амура» большие шансы на выход в плей-офф: с «Нефтехимиком» они почти в одинаковом положении, только Хабаровску немного проще, однако от этого совсем не хочется повышать их в предполагаемой таблице. Февраль в КХЛ становится всё интереснее.