«Авангард» установил новый клубный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода счёт 6:2 в пользу омичей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5) 1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4) 1:2 Михеев (Андреофф) – 20:13 (5x5) 2:2 Ткачёв (Шарипзянов) – 21:53 (5x4) 3:2 Николишин (Рейнгардт, Шарипзянов) – 26:44 (5x5) 4:2 Пьянов (Ткачёв, Буше) – 29:10 (5x4) 5:2 Спунер (Пьянов, Ткачёв) – 30:06 (5x4) 6:2 Прохоркин (Чмыхов, Киселевич) – 37:48 (5x5) 7:2 Рейнгардт (Абросимов, Киселевич) – 52' (5x5)
«Авангард» к текущей минуте забросил 194 шайбы в текущем сезоне и установил новый клубный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ. Омичи побили клубный рекорд в 188 шайб, установленный в прошлом сезоне-2022/2023. До конца текущего регулярного чемпионата омичи проведут ещё семь матчей.
До этого матча «Авангард» занимал второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче омичи сыграют на выезде с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдёт в Уфе 13 февраля и начнётся в 17:00 мск.
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