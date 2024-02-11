«Авангард» установил новый клубный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода счёт 6:2 в пользу омичей.

«Авангард» к текущей минуте забросил 194 шайбы в текущем сезоне и установил новый клубный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ. Омичи побили клубный рекорд в 188 шайб, установленный в прошлом сезоне-2022/2023. До конца текущего регулярного чемпионата омичи проведут ещё семь матчей.

До этого матча «Авангард» занимал второе место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче омичи сыграют на выезде с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдёт в Уфе 13 февраля и начнётся в 17:00 мск.