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Линден Вей: грустно видеть, что «Барыс» уже не выйдет в плей-офф

Линден Вей: грустно видеть, что «Барыс» уже не выйдет в плей-офф
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32-летний бывший канадский нападающий казахстанского «Барыса» Линден Вей выразил мнение о результатах своей экс-команды в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Слежу за «Барысом» — и мне грустно видеть, что он уже не выйдет в плей-офф. Знаю, как много значит выход в плей-офф для болельщиков и самого клуба. Надеюсь, в следующем сезоне у них будет хороший состав игроков — и смогут побороться за высокое место в лиге», — приводит слова Вея Legalbet.

Отметим, что в нынешнем сезоне Вей выступает в Германии за «Адлер Маннхейм», в составе которого он провёл 30 матчей, набрав 29 (7+22) очков при показателе полезности «+11». Всего в КХЛ он провёл 340 встреч и совершил 252 (81+171) результативных действия.

«Барыс», набрав 46 очков в 61 матче, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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