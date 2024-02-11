«Авангард» разгромил «Сибирь» на домашнем льду, одержав третью победу в сезонной серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
В составе «Авангарда» дублем отметился Владимир Ткачёв, ещё по одной шайбе забросили Иван Николишин, Валентин Пьянов, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Илья Рейнгардт. У «Сибири» отличились Михаил Назаров и Артём Михеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
27-летний российский защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оформил ассистентский хет-трик (0+3). Его одноклубник – нападающий Рид Буше сделал две голевые передачи (0+2), как и защитник Артём Чмыхов (0+2).
Эта была четвёртая очная встреча команд в нынешнем сезоне. Сезонная серия осталась за «Авангардом» – 3-1 (2:1, 3:4, 3:2 ОТ и 7:2).
Напомним, «Авангард», набрав 86 очков в 61 матче, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) – на 10-й позиции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, при этом новосибирцы провели на две игры больше, чем «Нефтехимик» (62).
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