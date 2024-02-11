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«Авангард» разгромил «Сибирь» на домашнем льду, одержав третью победу в сезонной серии

«Авангард» разгромил «Сибирь» на домашнем льду, одержав третью победу в сезонной серии
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5)     1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4)     1:2 Михеев (Андреофф) – 20:13 (4x5)     2:2 Ткачёв (Шарипзянов) – 21:53 (5x4)     3:2 Николишин (Рейнгардт, Шарипзянов) – 26:44 (5x5)     4:2 Пьянов (Ткачёв, Буше) – 29:10 (5x4)     5:2 Спунер (Пьянов, Ткачёв) – 30:06 (5x4)     6:2 Прохоркин (Чмыхов, Киселевич) – 37:48 (5x5)     7:2 Рейнгардт (Абросимов, Чмыхов) – 51:37 (5x5)    

В составе «Авангарда» дублем отметился Владимир Ткачёв, ещё по одной шайбе забросили Иван Николишин, Валентин Пьянов, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Илья Рейнгардт. У «Сибири» отличились Михаил Назаров и Артём Михеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

27-летний российский защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оформил ассистентский хет-трик (0+3). Его одноклубник – нападающий Рид Буше сделал две голевые передачи (0+2), как и защитник Артём Чмыхов (0+2).

Эта была четвёртая очная встреча команд в нынешнем сезоне. Сезонная серия осталась за «Авангардом» – 3-1 (2:1, 3:4, 3:2 ОТ и 7:2).

Напомним, «Авангард», набрав 86 очков в 61 матче, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) – на 10-й позиции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, при этом новосибирцы провели на две игры больше, чем «Нефтехимик» (62).

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