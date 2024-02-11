И. о. главного тренера «Сибири»: поведение Бека? Буду сам с ним говорить, проблема из дома

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после разгромного поражения в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:7) признался, что у 32-летнего канадского форварда Тейлора Бека имеются проблемы личного характера.

«Что произошло в эпизоде с Яковлевым? Пока не знаю, насколько серьёзно повреждение. Буду разговаривать с доктором. Пока ещё не общался по поводу него.

Поведение Тейлора Бека? Я буду сам с ним разговаривать. Проблема из дома, поэтому я с ним сам поговорю и решу, как будем дальше действовать.

Михалёв вышел только при большом счёте? Я выпускаю тогда, когда считаю нужным», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.