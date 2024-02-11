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«Северсталь» одержала вторую победу за два дня, разобравшись с минским «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Примечательно, что накануне «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив» (3:2 Б).

В составе череповчан отличились Данил Аймурзин, Владимир Грудинин и Егор Степанов. У минчан забрасывали Александр Волков и Роман Горбунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Северсталь» обходит «Торпедо» в онлайн-таблице Западной конференции КХЛ, занимая пятое место с 74 очками в 62 матчах. Минское «Динамо» (61) – сохраняет за собой восьмую позицию.

В следующем матче «Северсталь» примет московский «Спартак» (14 февраля), а минское «Динамо» продолжит выездное турне игрой с подмосковным «Витязем» (13 февраля).