«Северсталь» одержала вторую победу за два дня, разобравшись с минским «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Примечательно, что накануне «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив» (3:2 Б).
В составе череповчан отличились Данил Аймурзин, Владимир Грудинин и Егор Степанов. У минчан забрасывали Александр Волков и Роман Горбунов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Благодаря этой победе «Северсталь» обходит «Торпедо» в онлайн-таблице Западной конференции КХЛ, занимая пятое место с 74 очками в 62 матчах. Минское «Динамо» (61) – сохраняет за собой восьмую позицию.
В следующем матче «Северсталь» примет московский «Спартак» (14 февраля), а минское «Динамо» продолжит выездное турне игрой с подмосковным «Витязем» (13 февраля).
- 11 февраля 2024
-
20:36
-
20:30
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
19:55
-
19:34
-
19:31
-
19:26
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
18:57
-
18:48
-
18:37
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:02
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:43
-
17:39
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:12
-
17:06
-
16:59
-
16:28