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«Нефтехимик» вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо»

«Нефтехимик» вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей – 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Сетдиков, Сериков) – 06:57 (5x4)     1:1 Белевич (Фирстов, Воронин) – 35:58 (5x5)     1:2 Ди (Шафигуллин, Ураков) – 36:31 (5x5)     2:2 Ларионов (Бреус, Артамонов) – 36:57 (5x5)     2:3 Жукенов (Митякин, Брюквин) – 44:29 (5x4)     3:3 Коваленко (Фирстов) – 54:34 (5x4)     3:4 Ураков – 62:05 (3x3)    

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга, однако выявить победителя так и не сумели, — у «Торпедо» отличились Андрей Белевич, Игорь Ларионов и Николай Коваленко, у нижнекамцев же забрасывали Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди и Дмитрий Жукенов.

Примечательно, что гости вырывались вперёд в каждом из периодов, однако хозяева вновь сравнивали счёт.

В овертайме победу нижнекамцам принёс гол 26-летнего российского нападающего Кирилла Уракова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик», набрав 64 очка в 62 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» (74) – шестой на Западе.

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