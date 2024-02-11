Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нефтехимик» вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей – 4:3 ОТ.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга, однако выявить победителя так и не сумели, — у «Торпедо» отличились Андрей Белевич, Игорь Ларионов и Николай Коваленко, у нижнекамцев же забрасывали Андрей Белозёров, Жан-Себастьен Ди и Дмитрий Жукенов.

Примечательно, что гости вырывались вперёд в каждом из периодов, однако хозяева вновь сравнивали счёт.

В овертайме победу нижнекамцам принёс гол 26-летнего российского нападающего Кирилла Уракова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик», набрав 64 очка в 62 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» (74) – шестой на Западе.