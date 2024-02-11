Разин: хочу публично извиниться перед Подскребалиным, что поменял его на буллитах

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 Б), выразив сожаление о своём решении о замене 25-летнего российского голкипера Никиты Подскребалина перед серией штрафных бросков.

«Захватывающий поединок. Думаю, всем игра понравилась. Жалко, что в конце одним достались положительные эмоции, а другим – не очень. Буквально миллиметры отделили нас от победы. Сейчас ребята находятся под нагрузкой, но мы ни в чём не проиграли «Динамо» по функциональному состоянию. Для меня это положительный момент. Мы отыгрались в концовке – это значит, что мы психологически устойчивы. По буллитам проиграли, такое бывает.

Хочу публично извиниться перед Никитой Подскребалиным, что поменял его на буллитах. Можно было до конца верить в него. Такие моменты случаются. Я бы не сказал, что Данила Квартальнов не проходит в состав. На сегодняшнюю игру выбрали этот состав», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что в нынешнем сезоне Подскребалин провёл семь матчей в составе «Металлурга», в которых отразил 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,37.