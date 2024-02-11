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Кудашов посвятил победу «Динамо» над «Металлургом» президенту клуба Воронину

Кудашов посвятил победу «Динамо» над «Металлургом» президенту клуба Воронину
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 Б), посвятив эту победу президенту и председателю Совета директоров бело-голубых Виктору Воронину, отмечающему 66-й день рождения.

«Интересная игра, которая всем понравилась. Она, наверное, закончилась справедливо – и даже не с первой серии буллитов. Как и в любом матче, было и хорошее, и плохое. Содержательная игра, в которой присутствовали все элементы. У нас сегодня день рождения у президента и председателя Совета директоров клуба. Эту победу команда посвящает ему.

С Уилом всё нормально. Хотя «нормально» может говорить о разном. Выглядело очень страшно. Я не знаю до конца, какие будут последствия. Могло быть хуже – скажу так. Вроде кости целы. Мягкие ткани ему зашили.

Выход Моторыгина на буллиты – фирменный трюк двух последних матчей. Мы начали это использовать, но осталось семь игр, и регулярка закончится. В каждом моменте пытаешься выиграть – поэтому мы это делаем», — приводит слова Кудашова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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