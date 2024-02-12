Все результаты игрового дня НХЛ 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 73 очками после 52 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 76 очками после 53 матчей.
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