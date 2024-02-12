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Все результаты игрового дня НХЛ 12 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 12 февраля
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Сегодня, 12 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Сундквист, Крюг) – 00:25     0:2 Парэйко (Капанен) – 05:05     1:2 Судзуки – 10:23     1:3 Кайру (Томас, Крюг) – 15:20 (pp)     1:4 Уокер (Шенн, Крюг) – 37:49     1:5 Томас (Ледди, Нейборс) – 40:31 (pp)     2:5 Армиа (Савар, Страбл) – 43:06     2:6 Нейборс (Томас, Крюг) – 47:14 (pp)     2:7 Кайру (Томас, Крюг) – 55:33    

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 73 очками после 52 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 76 очками после 53 матчей.

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