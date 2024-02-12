Овечкин в огне! Приблизился к нескольким необычным рекордам, но «Вашингтон» глупо проиграл

Капитан «Вашингтона» забивает уже в пяти матчах подряд. Но «столичным» это не помогает.

«Ванкувер» подходил к матчу с «Вашингтоном» в статусе абсолютного фаворита и единоличного лидера НХЛ. Несмотря на два поражения подряд, «Кэнакс» оставались грозной силой, в которой сомневаться не приходилось.

«Вашингтон», наоборот, только в субботу, 10 февраля, прервал кошмарную серию поражений. «Кэпиталз» обыграли вторую команду чемпионата «Бостон» — ещё и всухую! Но даже это не делало их фаворитом встречи. До зоны плей-офф по-прежнему оставалось семь очков.

Счёт, однако, открыл именно «Вашингтон». Уже на второй минуте Николя Обе-Кюбель, получив шайбу на правом фланге, прострелил в центр — там её в ворота перевёл Ник Дауд. 1:0! Неожиданное начало для лидера НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Самое удивительное — «столичные» не собирались снижать давление. На время они заперли «Ванкувер» в своей зоне, совершили навал, но выгоды из этого не сумели извлечь.

На 12-й минуте «Кэпиталз» вновь пошли в атаку. Майкл Сгарбосса, призванный заменить Евгения Кузнецова, не смог обработать шайбу у чужой синей линии — и «Вашингтон» поплатился за это. Ноа Юульсен совершил перехват и одной передачей вывел Конора Гарланда один на один с вратарём «столичных» Дарси Кемпером. Точный бросок — 1:1. Хозяева сами «привезли» себе гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период начался с давления «Ванкувера». «Вашингтон» пытался огрызаться — и это получилось! На 28-й минуте Ти Джей Оши перехватил шайбу на чужой синей линии и отдал передачу на Дилана Строума. Форвард скинул себе за спину в левый круг вбрасывания — оттуда Александр Овечкин нанёс свой классический мощный бросок. Шайба попала в хоккеиста «Ванкувера» и заскочила в ворота!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

38-летний капитан «Вашингтона» забросил 13-ю шайбу в сезоне и 835-ю — в карьере! Отставание от Уэйна Гретцки в общем зачёте сократилось всего до 59 голов.

Впервые с марта 2021-го Ови забил в пяти матчах подряд. Кроме того, Александр стал лишь пятым хоккеистом в истории НХЛ, который в возрасте 38+ лет отличался в 5+ встречах. Сразу после Джастина Уильямса (пять в сезоне-2019/2020), Джо Павелски (пять в сезоне-2022/2023), Джонни Буцика (шесть в сезоне-1974/1975) и Бретта Халла (семь в сезоне-2003/2004).

Примечательно, что Овечкин также приблизился ещё к двум рекордам. Россиянин забил в день Супербоула. Гол в такой день стал для Ови 13-м — россиянин второй, сразу после Фила Эспозито (16). Кроме того, нападающий набрал 20-е (13+7) очко в день Супербоула. Форвард стал вторым хоккеистом, добившимся этого достижения. И здесь — после Эспозито (32 — 16+16).

«Каждый раз, когда шайба на крюке Овечкина, он угроза в атаке», — сказал ассистент главного тренера «Вашингтона» Кирк Мюллер во время паузы.

Однако долго радоваться у «Вашингтона» не вышло. Всего через 61 секунду «Ванкувер» сравнял счёт. «Косатки» совершили перехват и двумя передачами добрались до чужой зоны. Элиас Петтерссон эффектно оставил шайбу Нильсу Хёгландеру, нападающий сблизился с вратарём и закинул её в сетку — над плечом Кемпера. 2:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В конце второго периода «Вашингтон» запер «Ванкувер» в своей зоне, но голкипер Тэтчер Демко был великолепен.

В третьем игровом отрезке команды обменивались нечастыми опасными уколами. Менее чем за четыре минуты до конца основного времени нападающий «Вашингтона» получил глупейшее удаление, выбросив шайбу из своей зоны и по итогу выкинув её за пределы льда. Но «столичные» героически выстояли. И дотерпели до овертайма, завоевав очко в этом матче.

В овертайме у обеих команд были опасные моменты — правда, Овечкин на льду так и не появился. А за пять секунд до конца пятиминутки Коннор Макмайкл у лицевого борта решил сделать скидку себе за спину — тут как тут оказался Джей Ти Миллер, перехвативший шайбу и нанёсший точный бросок. Глупое поражение «Кэпиталз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Вашингтон» немного сократил отставание от зоны плей-офф и продолжил борьбу за восьмую строчку в конференции, хоть мог рассчитывать на большее. Овечкин продолжил погоню за историей. А «Ванкувер» сохранил лидерство в НХЛ.