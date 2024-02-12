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The Hockey News признали российского вратаря Кочеткова третьей звездой недели НХЛ

The Hockey News признали российского вратаря Кочеткова третьей звездой недели НХЛ
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Авторы портала The Hockey News отметили игру 24-летнего российского вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова, назвав его третьей звездой по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата НХЛ.

«24-летний вратарь «Харрикейнз» чувствовал себя великолепно на прошлой неделе, одержав важные победы в матчах с «Нью-Джерси» и «Колорадо». Победа над «Дэвилз» также привела к тому, что Кочетков оформил свой второй матч «на ноль» в сезоне и шестой – в карьере в НХЛ. Отразив все 34 броска в игре с «Нью-Джерси», Пётр улучшил свои индивидуальные показатели на этой неделе до коэффициента надёжности 1,86 и 93% отражённых бросков.

Сезонные показатели Кочеткова не демонстрируют улучшения по сравнению с прошлым сезоном, однако он появился на льду уже в 26 играх текущего чемпионата, что на два матча больше, чем его нынешний рекорд в карьере из 24 сыгранных игр в прошлом сезоне. «Харрикейнз» платят ему в среднем по $ 2 млн в год, что при таких ставках является выгодной сделкой», — считают авторы издания.

Лучшим же по итогам прошлой недели назван вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём, а второй звездой назван нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки.

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