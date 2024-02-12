«Спартак» крупно обыграл «Локомотив» на выезде, одержав четвёртую победу кряду

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1, которая стала для них четвёртой кряду.

Счёт в матче был открыт уже на 49-й секунде встречи нападающим «Спартака» Александром Беляевым с передачи Ильи Ковальчука. Однако уже на шестой минуте хозяева восстановили паритет усилиями Даниила Тесанова. Во втором периоде красно-белые сумели не только выйти вперёд благодаря шайбе Ивана Морозова, но и укрепить преимущество голом Михала Чайковски. Уже в заключительной двадцатиминутке Шейн Принс сделал разницу ещё более крупной, а Михаил Мальцев установил окончательный счёт – 5:1.

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«Спартак», набрав 84 очка в 63 матчах, обходит московское «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, занимая третье место. «Локомотив» (85) – на второй строчке.

Отметим, что «Спартак» впервые за четыре очные встречи с «Локомотивом» в нынешнем сезоне одержал победу. Ранее в сезонной серии удача была на стороне ярославцев (4:2, 2:1 и 2:1).