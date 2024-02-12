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Жамнов — о 5:1 над «Локомотивом»: счёт не отражает борьбы, что была на площадке

Жамнов — о 5:1 над «Локомотивом»: счёт не отражает борьбы, что была на площадке
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупную победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над ярославским «Локомотивом» (5:1).

«Хорошая игра, счёт не отражает той борьбы, что была на площадке. Мы реализовали свои моменты и те ошибки, что допустил соперник.

Лучший матч сезона? Нет, не лучший. Нет предела совершенству. Ребята сыграли все 60 минут. Была игровая дисциплина. Играли так, как просили, требовали от них», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

«Спартак», набрав 84 очка в 63 матчах, обходит московское «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, занимая третье место. В ближайшем матче красно-белые сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью» (14 февраля).

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