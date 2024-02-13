Все результаты игрового дня НХЛ 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 13 февраля:

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сиэтл Кракен» — 3:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари Флэймз» — 2:0

«Филадельфия Флайерз» — «Аризона „Койотс“ — 5:3

»Вегас Голден Найтс" — «Миннесота Уайлд» — 3:5

Среди значимых событий этой ночи стоит отметить первый шат-аут в сезоне российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Его команда победила в пятом матче подряд. Другой россиянин — Кирилл Капризов из «Миннесоты» — отметился в матче с «Вегасом» двумя результативными передачами. Также внимания заслуживает четвёртая подряд победа «Филадельфии».