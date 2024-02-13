Панарин затеял массовую драку в матче НХЛ. И нанёс сопернику несколько боксёрских ударов!

Сегодня, на «Мэдисон Сквер Гарден», встретились «Рейнджерс» и «Калгари». Обе команды перед матчем шли на серии из четырёх побед. Хозяева бьются за первенство в конференции, а гости сражаются за путёвку в плей-офф.

После матча с «Чикаго» один из журналистов портала The Athletic высказался об игре Игоря Шестёркина, заявив, что пока российский вратарь и близко не показывает ту игру, которая подходит к статусу одного из лучших голкиперов мира.

Материалы по теме The Athletic отметил нестабильную игру Игоря Шестёркина

Стартовый отрезок активнее провели хозяева, которые с каждой минутой всё больше наседали на ворота Якоба Маркстрёма. Но несколько опаснейших моментов, созданных Панариным и Зибанеджадом партнёры не реализовали.

Второй период проходил в равной борьбе, где команды успели обменяться попаданиями в каркас ворот: Коннор Зари попал в штангу, а Баркли Гудроу – в перекладину. Далее обстановка начала накаляться, и первым не выдержал Артемий Панарин, который решил ответить Мартину Поспишилу, сцепился со словаком и даже нанёс тому несколько боксёрских ударов. Локальная потасовка превратилась в массовую, по итогам которой пять игроков отправились на скамейку штрафников.

ВИДЕО

Но после того, как все хоккеисты отсидели положенные две минуты, счёт в матче всё-таки был открыт: Уилл Кайлли нашёл шайбу под Маркстрёмом и отправил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Рейнджерс» начали играть по счёту, часто убегая в контратаки, но реализовать их не удалось. В концовке «Флэймз» сняли голкипера с целью перевести встречу в овертайм, и чуть не позволили забросить первую шайбу в НХЛ Игорю Шестёркину, который бросил по пустым воротам, однако попасть в створ не удалось. Но ещё одну шайбу болельщики-таки увидели: Джимми Виси обокрал защитника и поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали пятую победу подряд, а «Калгари» прервал четырёхматчевую серию побед. Игорь Шестёркин впервые в сезоне сыграл «на ноль», отразив 30 бросков.