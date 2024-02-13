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Алексей Заварухин — о поражении от «Амура»: не надо винить вратаря, проиграла вся команда

Алексей Заварухин — о поражении от «Амура»: не надо винить вратаря, проиграла вся команда
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (3:5).

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024

«Я не скажу, что первая пропущенная шайба повлияла на игру. Команда готовилась, было огромное желание победить, переломить серию поражений. Мы совершили ошибки, которые привели к поражению. Будем разбираться, делать выводы. Завтра новый день и новая игра. Я считаю, завтра сыграем по-другому.

Сергей Мыльников неудачно сыграл в некоторых эпизодах? Нет. Проиграла вся команда. Не надо винить вратаря. Проигрывает и выигрывает вся команда. Много пропустили. Мы и создали много, где должны были забивать. Забили три, но этого недостаточно для победы», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».

Уральцы остались с 72 очками и делят с «Ладой» шестую строчку на Востоке. Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Коршков) – 00:31 (5x5)     1:1 Сошников (Дронов) – 07:27 (5x5)     1:2 Яруллин (Тертышный) – 09:25 (5x5)     2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 10:13 (5x5)     3:2 Хохлачёв (Брынцев, Панюков) – 14:51 (5x5)     4:2 Балдаев (Барулин, Дрозг) – 43:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Ткачёв, Кирпичников) – 50:57 (5x5)     5:3 Шевченко (Щемеров) – 55:10 (5x4)    
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