Алексей Заварухин — о поражении от «Амура»: не надо винить вратаря, проиграла вся команда

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (3:5).
«Я не скажу, что первая пропущенная шайба повлияла на игру. Команда готовилась, было огромное желание победить, переломить серию поражений. Мы совершили ошибки, которые привели к поражению. Будем разбираться, делать выводы. Завтра новый день и новая игра. Я считаю, завтра сыграем по-другому.
Сергей Мыльников неудачно сыграл в некоторых эпизодах? Нет. Проиграла вся команда. Не надо винить вратаря. Проигрывает и выигрывает вся команда. Много пропустили. Мы и создали много, где должны были забивать. Забили три, но этого недостаточно для победы», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».
Уральцы остались с 72 очками и делят с «Ладой» шестую строчку на Востоке. Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, в Хабаровске.
- 13 февраля 2024
-
15:20
-
15:07
-
14:44
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
13:46
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:15
-
12:49
-
12:40
-
12:32
-
12:15
-
11:41
-
11:31
-
11:21
-
11:14
-
11:07
-
10:49
-
10:33
-
10:22
-
10:11
-
09:56
-
09:39
-
09:27
-
09:11
-
08:49
-
08:48
-
08:33
-
08:30
-
08:18
-
07:15
-
06:35