Алексей Заварухин — о поражении от «Амура»: не надо винить вратаря, проиграла вся команда

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» (3:5).

«Я не скажу, что первая пропущенная шайба повлияла на игру. Команда готовилась, было огромное желание победить, переломить серию поражений. Мы совершили ошибки, которые привели к поражению. Будем разбираться, делать выводы. Завтра новый день и новая игра. Я считаю, завтра сыграем по-другому.

Сергей Мыльников неудачно сыграл в некоторых эпизодах? Нет. Проиграла вся команда. Не надо винить вратаря. Проигрывает и выигрывает вся команда. Много пропустили. Мы и создали много, где должны были забивать. Забили три, но этого недостаточно для победы», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».

Уральцы остались с 72 очками и делят с «Ладой» шестую строчку на Востоке. Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, в Хабаровске.