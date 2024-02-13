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Максим Шабанов установил новый рекорд «Трактора» по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

Максим Шабанов установил новый рекорд «Трактора» по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ
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В Хабаровске завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024

Нападающий гостей Максим Шабанов отметился в этой встрече заброшенной шайбой в третьем периоде.

Таким образом, это очко стало 50-м (25+25) для 23-летнего Шабанова в нынешнем регулярном чемпионате. По этому показателю он вышел на первое место в истории выступлений «Трактора» в КХЛ, обойдя чеха Томаша Гику, набравшего 49 очков в сезоне-2020/2021.

Уральцы остались с 72 очками и делят с тольяттинской «Ладой» шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Завтра, 14 февраля, подопечные Алексея Заварухина вновь встретятся с «Амуром» там же, в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Коршков) – 00:31 (5x5)     1:1 Сошников (Дронов) – 07:27 (5x5)     1:2 Яруллин (Тертышный) – 09:25 (5x5)     2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 10:13 (5x5)     3:2 Хохлачёв (Брынцев, Панюков) – 14:51 (5x5)     4:2 Балдаев (Барулин, Дрозг) – 43:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Ткачёв, Кирпичников) – 50:57 (5x5)     5:3 Шевченко (Щемеров) – 55:10 (5x4)    
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