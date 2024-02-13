Максим Шабанов установил новый рекорд «Трактора» по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

В Хабаровске завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

Нападающий гостей Максим Шабанов отметился в этой встрече заброшенной шайбой в третьем периоде.

Таким образом, это очко стало 50-м (25+25) для 23-летнего Шабанова в нынешнем регулярном чемпионате. По этому показателю он вышел на первое место в истории выступлений «Трактора» в КХЛ, обойдя чеха Томаша Гику, набравшего 49 очков в сезоне-2020/2021.

Уральцы остались с 72 очками и делят с тольяттинской «Ладой» шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Завтра, 14 февраля, подопечные Алексея Заварухина вновь встретятся с «Амуром» там же, в Хабаровске.