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Сушинский: могут ли Россию допустить на Олимпиаду? Не могут! На данный момент не могут

Сушинский: могут ли Россию допустить на Олимпиаду? Не могут! На данный момент не могут
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил вероятность допуска сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2026.

«Как я могу думать, могут или не могут? Не могут! На данный момент не могут. Что будет через месяц, мы посмотрим. Что-то будет улучшаться, конечно, нас пустят. Мы же уже говорили, что это не спорт, а политика. Я спортсмен, зачем мне обсуждать политику? Это не спортивная политика. Если б это была спортивная политика, можно было бы рассуждать. Нас же банят не из-за того, что мы что-то нарушаем в спорте», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение россиян и белорусов на сезон-2024/2025.

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