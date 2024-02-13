Сушинский: могут ли Россию допустить на Олимпиаду? Не могут! На данный момент не могут

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил вероятность допуска сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2026.

«Как я могу думать, могут или не могут? Не могут! На данный момент не могут. Что будет через месяц, мы посмотрим. Что-то будет улучшаться, конечно, нас пустят. Мы же уже говорили, что это не спорт, а политика. Я спортсмен, зачем мне обсуждать политику? Это не спортивная политика. Если б это была спортивная политика, можно было бы рассуждать. Нас же банят не из-за того, что мы что-то нарушаем в спорте», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение россиян и белорусов на сезон-2024/2025.