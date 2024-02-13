«Думаете, там будут какие-нибудь поблажки?» Сушинский — о решении ИИХФ продлить бан России

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Забанили? Не могли! (пауза) А вы что ждали? (смеётся) Что-то изменилось? Ничего ж не изменилось. Из пустого в порожнее переливаете сейчас. Разве поменялось что-то в мире с прошлого года? Ничего не поменялось. Никому ничего не разрешают, санкции увеличиваются. Вы думаете, что там будут какие-нибудь поблажки? Мы за это, мы очень этого хотим. Но пока не видим вообще никаких улучшений», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.