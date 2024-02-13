«Эстетическое наслаждение». Известный агент прокомментировал голевую серию Овечкина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что получает эстетическое наслаждение от игры и голов капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин в матче с «Ванкувером» (2:3 ОТ) продлил свою голевую серию до пяти матчей.

«Неожиданно, что Александр не забивал. Вот это было неожиданно. А то, что он забивает, — это ожидаемо.

Наверное, я всё-таки могу причислить себя к человеку старой формации. Я получаю эстетическое наслаждение от его игры и голов. Поэтому буду относиться именно так — как болельщик», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Овечкин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (13+23) очков при показателе полезности «-16».