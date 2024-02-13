Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эстетическое наслаждение». Известный агент прокомментировал голевую серию Овечкина

«Эстетическое наслаждение». Известный агент прокомментировал голевую серию Овечкина
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что получает эстетическое наслаждение от игры и голов капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин в матче с «Ванкувером» (2:3 ОТ) продлил свою голевую серию до пяти матчей.

«Неожиданно, что Александр не забивал. Вот это было неожиданно. А то, что он забивает, — это ожидаемо.

Наверное, я всё-таки могу причислить себя к человеку старой формации. Я получаю эстетическое наслаждение от его игры и голов. Поэтому буду относиться именно так — как болельщик», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Овечкин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (13+23) очков при показателе полезности «-16».

Материалы по теме
Почему Овечкин снова стал забивать?
Почему Овечкин снова стал забивать?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android