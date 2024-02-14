Малкин сообщил, что сыграет в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз»

37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о шансах на выход в плей-офф своей команды и заявил о готовности принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«В каждой игре я стараюсь изо всех сил. Я уже не играю так, как 15 лет назад. Хочу попробовать немного измениться. Знаю, что я уже не так быстр, как раньше, поэтому стараюсь быть умнее в своей игре.

Надеюсь сыграть с «Флоридой», я готов. У меня всё хорошо, ничего не болит. Не волнуйтесь. Конечно, я хочу забивать в каждой игре, но сейчас это непросто.

У нас ещё есть шанс выйти в плей‑офф. Сезон еще не окончен, осталось 30 игр. Если победим в большинстве матчей, у нас будут хорошие шансы выйти в плей‑офф. Мы концентрируемся на каждой игре. Я верю в себя и товарищей по команде. Мы недовольны тем, где находимся, но шансы всё исправить у нас всё ещё есть», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, на прошлой неделе Малкин пропустил две тренировки своей команды.

Напомним, в нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 49 матчах в составе «Питтсбурга», в которых отметился 41 (16+25) результативным действием при показателе полезности «+3».

Малкин и Кросби провели тренировку с детьми: