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Малкин сообщил, что сыграет в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз»

Малкин сообщил, что сыграет в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз»
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37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о шансах на выход в плей-офф своей команды и заявил о готовности принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В каждой игре я стараюсь изо всех сил. Я уже не играю так, как 15 лет назад. Хочу попробовать немного измениться. Знаю, что я уже не так быстр, как раньше, поэтому стараюсь быть умнее в своей игре.

Надеюсь сыграть с «Флоридой», я готов. У меня всё хорошо, ничего не болит. Не волнуйтесь. Конечно, я хочу забивать в каждой игре, но сейчас это непросто.

У нас ещё есть шанс выйти в плей‑офф. Сезон еще не окончен, осталось 30 игр. Если победим в большинстве матчей, у нас будут хорошие шансы выйти в плей‑офф. Мы концентрируемся на каждой игре. Я верю в себя и товарищей по команде. Мы недовольны тем, где находимся, но шансы всё исправить у нас всё ещё есть», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, на прошлой неделе Малкин пропустил две тренировки своей команды.

Напомним, в нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 49 матчах в составе «Питтсбурга», в которых отметился 41 (16+25) результативным действием при показателе полезности «+3».

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