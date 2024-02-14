«Баффало» всухую разгромил «Лос-Анджелес» со счётом 7:0

Сегодня, 14 февраля, «Баффало Сэйбрз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка, Кайл Окпосо, Расмус Далин, Закари Бенсон, Алекс Так, а также дубль на счету Джордана Гринвея.

После 52 матчей «Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции с 50 очками. «Лос-Анджелес» расположился на седьмой строчке, набрав 58 очков в 50 играх.

Следующий матч «Баффало» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

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