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«Баффало» всухую разгромил «Лос-Анджелес» со счётом 7:0

«Баффало» всухую разгромил «Лос-Анджелес» со счётом 7:0
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Сегодня, 14 февраля, «Баффало Сэйбрз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка, Кайл Окпосо, Расмус Далин, Закари Бенсон, Алекс Так, а также дубль на счету Джордана Гринвея.

После 52 матчей «Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции с 50 очками. «Лос-Анджелес» расположился на седьмой строчке, набрав 58 очков в 50 играх.

Следующий матч «Баффало» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Петерка (Гринвей, Брайсон) – 04:25     2:0 Гринвей – 16:58     3:0 Окпосо (Козенс, Далин) – 19:25 (pp)     4:0 Далин (Джонсон, Кребс) – 26:42     5:0 Бенсон (Брайсон, Петерка) – 34:17     6:0 Так – 44:30     7:0 Гринвей (Так, Миттельштадт) – 47:50    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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