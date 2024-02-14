Сушинский — о борьбе за Кубок Гагарина: я бы и ЦСКА со счетов не сбрасывал

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский выразил мнение о том, что несмотря на нестабильность в результатах московского ЦСКА, они по-прежнему являются претендентами на Кубок Гагарина.

«Каковы шансы «Авангарда» вновь выиграть Кубок Гагарина в этом году? Очень много хороших команд, поэтому не отдам никому предпочтение. Шансы есть у многих. Можно перечислить команд пять-шесть минимум, которые в этом году готовы побороться. Я бы и ЦСКА со счетов не сбрасывал. Хоть они там и идут [не очень хорошо], но в плей-офф могут оказаться совсем другой командой», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ЦСКА, набрав 70 очков в 63 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче армейцы примут ярославский «Локомотив» (15 февраля).