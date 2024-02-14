Сушинский прокомментировал борьбу за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский не сумел назвать фаворита в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

«Кто главный фаворит за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке? Как мы можем это сказать? Они все там в двух очках друг от друга. Я больше не за нижней, а за верхней частью таблицы смотрю (смеётся)», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, что восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции занимает хабаровский «Амур», набравший 64 очка в 62 матчах. Аналогичное же количество очков и у нижнекамского «Нефтехимика», занимающего девятую строчку и имеющего игру в запасе. «Сибирь» (60) – на 10-м месте.