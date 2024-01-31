Кто главный претендент на последнее место в плей-офф на Востоке? Оцениваем шансы команд

Если в Западной конференции КХЛ с первой восьмёркой всё ясно (хотя официально шансов на выход в плей-офф не потерял даже идущий последним «Витязь», но все всё понимают), то в Восточной конференции ситуация более запутанная. Оцениваем шансы пяти клубов, теоретически претендующих заскочить на последнюю ступень уходящего поезда. А именно на восьмое место.

«Барыс» (44 очка, 56 игр, 12-е место)

Сколько матчей в регулярке осталось сыграть: 12

Шансы на восьмое место: 2%

Клуб из Казахстана официально ещё не лишился возможности попасть в плей-офф, однако шансы на восьмую строчку мизерные. В «Барысе» в нынешнем сезоне сработали плохо: постоянные смены тренеров, непонятная игра, хотя при отсутствии лимита на легионеров у «барсов» всегда есть дополнительное преимущество перед российскими клубами. В общем, в Астане нужна серьёзная перестройка, и команда, по всей видимости, именно к ней и готовится, доигрывая сезон. Прежде всего нужно задуматься о сильном тренере. Олег Болякин, при всём к нему уважении, не специалист уровня КХЛ.

«Адмирал» (45 очков, 57 игр, 11-е место)

Сколько матчей в регулярке осталось сыграть: 11

Шансы на восьмое место: 5%

Сегодня владивостокцы объявили о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым сразу на два сезона – это может дополнительно мотивировать игроков. Плюс у «моряков» ещё есть серия домашних матчей с непривычным для соперников часовым поясом, в том числе две подряд встречи с тем же «Барысом». Именно поэтому в «Адмирал» мы верим чуть больше, хотя на данный момент по потерянным очкам дальневосточники уступают казахстанским «барсам».

ХК «Адмирал» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Сибирь» (53 очка, 58 игр, 10-е место)

Сколько матчей в регулярке осталось сыграть: 10

Шансы на восьмое место: 20%

Новосибирцев добил скандал с «делом Гордеева», в результате которого лига лишила клуб четырёх очков за нарушение регламента. Но руки у хоккеистов опустились не только из-за этого. Проваливают свою работу гендиректор Фастовский (загадка, каким образом он столько времени держится на плаву) и спортдиректор Климович, а исполняющий обязанности главного тренера Кривокрасов публично на пресс-конференции перекладывает вину за неудачи на вратаря. Шансы «Сибири» на восьмое место выше, чем у «Барыса» и «Адмирала» только потому, что у Новосибирска есть солидный задел по очкам. Но не удивимся, если «Сибирь» в своём нынешнем состоянии до конца регулярного чемпионата разбазарит и его.

«Амур» (55 очков, 57 игр, 9-е место)

Сколько матчей в регулярке осталось сыграть: 11

Шансы на восьмое место: 33%

«Амур» отпускает «Нефтехимик» и подпускает к себе «Сибирь», хотя команда Андрея Мартемьянова могла быть гораздо выше. Всему виной недавняя серия из девяти поражений, после которой «тиграм» наконец-то удалось выиграть (да как, со счётом 7:6!) у «Металлурга». Состав у хабаровчан солидный, финансовые условия в клубе заметно улучшили, но замучили травмы и болезни лидеров. Плюс, конечно, есть вопросы к тренерскому штабу. По потерянным очкам и победам в основное время «Амур» идёт наравне с «Нефтехимиком», хотя мог и должен был находиться гораздо выше.

ХК «Амур» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Нефтехимик» (59 очков, 59 игр, 8-е место)

Сколько матчей в регулярке осталось сыграть: 9

Шансы на восьмое место: 40%

«Нефтехимик» в среднем набирает ровно очко за игру. Команда Олега Леонтьева, с которым, как и с Тамбиевым, недавно продлили контракт, отчаянно бьётся за попадание в плей-офф. Была серия из трёх поражений, но накануне одержана важная и эффектная победа над «Ладой» в овертайме. Нижнекамцам осталось провести всего два домашних матча, и после выезда в Тольятти будет ключевая домашняя игра с «Сибирью». Правда, и в Новосибирск коллективу из Татарстана ещё лететь – там очная встреча тоже запланирована. Шансы «Нефтехимика» на плей-офф при нынешнем состоянии и настрое команды, а также при её календаре и набранных очках оцениваем как наиболее высокие из всей указанной пятёрки.

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