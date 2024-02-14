Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский предположил, что для Рида Буше важнее покорения рекорда Сергея Мозякина в КХЛ

Сушинский предположил, что для Рида Буше важнее покорения рекорда Сергея Мозякина в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский считает, что в приоритете 30-летнего американского нападающего омского «Авангарда» Рида Буше стоит завоевание ещё одного Кубка Гагарина, нежели погоня за рекордом Сергея Мозякина по количеству голов в регулярном чемпионате.

«Рид Буше гонится за рекордом Мозякина? Будет рекорд — молодец, значит. Не будет — значит, нет. Я не думаю, что там у Буше в голове рекорд. Думаю, он хочет ещё раз выиграть Кубок Гагарина просто. А не побить рекорд Мозякина», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, на счету американского форварда в нынешнем сезоне 77 очков — 44 заброшенных шайбы и 33 результативные передачи. Рекорд Сергея Мозякина — 48 голов за «Металлург» в сезоне-2016/2017.

Материалы по теме
Дементьев — о Риде Буше: дайте те же возможности другим. Может, будет примерно то же самое
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android