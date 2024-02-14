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Кучеров — об отстранении России: жалко молодых ребят, которые не могут представлять страну

Кучеров — об отстранении России: жалко молодых ребят, которые не могут представлять страну
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Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал продление отстранения сборных России от международных соревнований на следующий сезон-2024/2025.

«Дома международные турниры – это большое дело. Иметь возможность надеть джерси России и представлять страну – для родителей это гордость, для друзей, тренеров. Жалко молодых ребят, которые не могут играть там. Я бы как родитель хотел увидеть, как мой ребёнок представляет свою страну, получает шанс на главном спортивном турнире», — приводит слова Кучерова The Athletic.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ. На счету россиянина 34 заброшенные шайбы и 56 результативных передач в 53 матчах сезона.

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