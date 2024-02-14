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Известный журналист НХЛ осудил решение Райлли подать апелляцию на свою дисквалификацию

Известный журналист НХЛ осудил решение Райлли подать апелляцию на свою дисквалификацию
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Известный журналист Грег Вышински резко осудил действия защитника «Торонто» Моргана Райлли, который подал апелляцию на решение Департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги о пятиматчевой дисквалификации. Игрок обороны был наказан за удар клюшкой в лицо нападающего «Оттавы» Ридли Грейга, совершившего щелчок по пустым воротам в конце встречи.

«Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ. — Прим. «Чемпионата») должен дать ему дополнительный матч дисквалификации за трату времени», — написал Вышински в своей соцсети.

В нынешнем сезоне 29-летний Райлли принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 36 результативных передач при показателе полезности «+1».

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