Известный журналист НХЛ осудил решение Райлли подать апелляцию на свою дисквалификацию

Известный журналист Грег Вышински резко осудил действия защитника «Торонто» Моргана Райлли, который подал апелляцию на решение Департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги о пятиматчевой дисквалификации. Игрок обороны был наказан за удар клюшкой в лицо нападающего «Оттавы» Ридли Грейга, совершившего щелчок по пустым воротам в конце встречи.

«Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ. — Прим. «Чемпионата») должен дать ему дополнительный матч дисквалификации за трату времени», — написал Вышински в своей соцсети.

В нынешнем сезоне 29-летний Райлли принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 36 результативных передач при показателе полезности «+1».